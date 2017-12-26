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YÖK'ten görevden alma kararı

- YÖK tarafından, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e yönelik "önemli kadrolara yakınlarının yerleştirildiği" iddiaları üzerine, Türk'ün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk, fakülte dekanlığı görevinden alındı

26 Aralık 2017 Salı 14:09
YÖK'ten görevden alma kararı
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ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e yönelik "önemli kadrolara yakınlarının yerleştirildiği" iddiaları üzerine, Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı eşi Prof. Dr. Zeynep Türk görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Türk'ün "eşinin ve yakınlarının üniversitedeki önemli kadrolara yerleştirildiği" iddiaları üzerine YÖK harekete geçti.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin dekanlığını yapan Prof. Dr. Zeynep Türk, YÖK tarafından görevinden alındı.

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