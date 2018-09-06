YÖK'ten aşı çalışmalarına destek

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, "Hedefimiz, hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağını artırmak hem de özellikle aşı ve ilaç araştırmaları açısından ülkemizde üretim teknolojilerini sağlayacak çalışmaları yapmak üzere üniversitelerimizi teşvik etmek." dedi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türkiye'de aşı çalışmaları, üretimi ve teknolojisi hakkında yapılan araştırma faaliyetlerinin mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı "Aşı Paneli" yapıldı.

Prof. Dr. Tufan, YÖK'te gerçekleşen panel öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı çalışmaları, moleküler farmakoloji ve ilaç araştırmaları gibi konuların YÖK tarafından son yıllarda doktoralı insan kaynağının artırılmasına yönelik geliştirilen "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" ile "Doktora Yapan Araştırma Görevlileri İçin Yurt Dışı Araştırma Bursları" (YÖK-YUDAB) kapsamında öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirtti.

Çalıştayda, aşı çalışmaları, üretimi ve teknolojisi gibi çeşitli alanlarda üniversitelerin potansiyelinin masaya yatırılacağını söyleyen Tufan, "Bunun dışında Sağlık Bakanlığından, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, TÜBİTAK'a, araştırma üniversitelerine kadar çeşitli paydaşlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

Zeliha Koçak Tufan, "Yeni YÖK olarak öncelikli alanlarda, hem yurt içi hem de yurt dışı doktora araştırmalarında bu konuların yer almasının, ilaç ve aşı geliştirilmesi için gerekli olan ekosistemi sağlayacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Tufan, Türkiye'de aşı ve ilaç üretiminin geliştirilmesinin önemine dikkati çekerek, "Hedefimiz, hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağını artırmak hem de özellikle aşı ve ilaç araştırmaları açısından ülkemizde üretim teknolojilerini sağlayacak çalışmaları yapmak üzere üniversitelerimizi teşvik etmek. Eğitim öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere akademik çalışmaları artırmak, özellikle araştırma merkezlerimizi de bu konularda çalışma yapmaya yönlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Tufan, panelin sonunda bir rapor çıkarmayı ve öncelikli çalışma alanlarını daha da genişletmeyi planladıklarını bildirdi.

Panelde paydaşların görüşleri alındı

Panel, "Ülkemizde Aşı Çalışmaları ve Aşı Temininde Mevcut Durum" ile "Ar-Ge Potansiyelimiz, Sorunlara Çözüm Önerileri ve Geleceğe Bakış" başlıklı oturumlarda yapıldı.

İlk oturumda insan kaynakları, altyapı ve araştırma merkezleri, aşılarla ilgili çalışmaların durumu, aşı ihtiyacı ve temininde mevcut durum konuları ele alındı. Oturumda Hacettepe, Gazi ve Erciyes üniversitelerinden konuşmacılar yer aldı.

"Ar-Ge Potansiyelimiz, Sorunlara Çözüm Önerileri ve Geleceğe Bakış" başlıklı ikinci oturumda ise Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı.

Panelde, üniversitelerdeki aşı çalışmalarının geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yetişmiş insan kaynağı eksikliğinin giderilmesine yönelik öneri ve önlemler üzerinde duruldu. Ayrıca aralarında Hacettepe, Gazi, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik ve Boğaziçi'nin de yer aldığı birçok üniversitede aşı ile ilgili önemli çalışmalar yapılmaya başlandığı da kaydedildi.

Panele, YÖK Başkan vekilleri Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er ile YÖK yetkilileri, araştırma üniversitelerinden rektör, rektör yardımcıları ve akademisyenler de katıldı.