YÖK'te devlet üniversitelerindeki idari personelin durumu görüşüldü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) devlet üniversitelerindeki idari personelin durumlarının görüşüldüğü toplantı yapıldı.
Devlet üniversitelerindeki akademik personel dışındaki çalışanların istihdamı, çalışma şartları ve uygulamada yaşanan sorunların ele alındığı toplantıya katılan temsilciler tarafından üniversitelerdeki idari personelin sorunlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Toplantının sonunda YÖK Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu'nun moderatörlüğünde, üniversitelerin personel dairesi başkanlarından gelen soruların cevaplandırıldığı "soru-cevap-görüş" bölümü gerçekleştirildi.