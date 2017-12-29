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Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 1 Ocak'tan itibaren sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere sigorta prim teşviki verilecek.

29 Aralık 2017 Cuma 15:03
Yoksulu istihdam teşviki 1 Ocak'ta başlıyor
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ANKARA (AA) - Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işverenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca sigorta prim teşviki verilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak tarihi itibarıyla resmen başlayacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik", 22 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayacağı düzenlenmişti.

Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların iş hayatına kazandırılarak istihdam edilmelerini amaçlayan yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca düzenli sosyal yardım sağlanan, gelir testi sonucu gelirinin aylık brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu belirlenen, İŞKUR'a kayıtlı 18-55 yaş arasındaki işsizlerin özel işverenlerce istihdam edilmesi halinde, bu vatandaşların işveren sigorta primi 1 yıl süreyle Bakanlıkça karşılanacak.

Bakanlıkça yapılan incelemelere göre, yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan, çalışabilir durumda 157 bin yoksul bulunuyor. İşverenler için başlatılacak sigorta prim desteğinin ilk hedef kitlesini bu kişiler oluşturacak.

Teşvik miktarı

Bakanlık, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki prim ve devlet katkısı oranları dikkate alınarak belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin, işveren hisselerine ait tutarını karşılayacak. Bu kapsamda teşvik miktarının bir kişi için aylık 364 lira düzeyinde olması planlanıyor.

Üç kez iş kabul etmeyenin sosyal yardımı kesilecek

Yönetmeliğe göre, mesleki eğitimlerini, aktif iş gücü programlarını ya da İŞKUR tarafından teklif edilen işi haklı bir sebep olmaksızın üçüncü kez kabul etmeyenlerin nakdi düzenli sosyal yardımları, durumun İŞKUR sistemi üzerinden bütünleşik sisteme bildirilmesini takip eden aybaşından itibaren bir yıl süreyle kesilecek.

"Yerinde bir uygulama olarak görüyoruz"

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "SHUDER olarak sosyal yardımlarla istihdam ilişkisinin kurulmasını yerinde bir uygulama olarak görüyoruz." dedi.

Yönetmelikle 3 iş önerisini kabul etmeyen kişinin bir yıl süreyle sosyal yardımının kesileceğine işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu uygulamanın ön koşulu, bireyin şartlarına en uygun işin kendisine önerilmesi olmalıdır. Bu noktada sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılacak detaylı sosyal inceleme çok önemlidir. Aksi durumda yanlış ve eksik tespit ve yönlendirmeler sonucu önerilen işleri reddeden veya reddetmek zorunda kalan birey ve ailesi, sosyal yardım alamadığı için yoksulluğu katlanarak devam edecektir."

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