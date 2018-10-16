YÖK Başkanı Saraç'a ziyaret

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Somali Eğitim, Kültür ve Yükseköğretim Bakanı Abdullahi Godah Barre ile görüştü.
YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖK'teki görüşmede, Türkiye ile Somali arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, Türkiye'de eğitim gören Somalili öğrencilerin durumu, Somali üniversitelerine kapasite geliştirme noktasında sağlanacak destekler, çeşitli alanlarda mesleki eğitim ve eğiticilerin eğitimi konuları görüşüldü.
Görüşmede, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Mohamed, Somali Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Abdulaziz Abdirahman Hasan ile YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er de hazır bulundu.