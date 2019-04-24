YÖK Başkanı Saraç, KKTC YÖDAK Başkanı Büke ile görüştü

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile görüştü.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Büke ve beraberindeki YÖDAK üyelerinin YÖK'ü ziyaret ettiğini belirterek, "KKTC'deki üniversitelerin ve bu kurumlarda eğitim gören öğrencilerimizin durumlarını etraflıca ele aldığımız çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Yekta Saraç, yükseköğretimin KKTC için ne denli önemli olduğunu, aynı şekilde YÖDAK'ın da KKTC'deki yükseköğretim için önemli bir görev ifa ettiğini bildiklerini kaydetti.