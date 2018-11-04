YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, sosyal medyadan AÜ'yü tebrik etti

ESKİŞEHİR (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, dünya üniversiteleri sıralamasında "tüm performans" göstergelerinde 8, araştırma kategorilerinde de 4. sıraya yerleşen Anadolu Üniversitesinin başarısını sosyal medya mesajında paylaştı.

AÜ'den yapılan açıklamaya göre, merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019" sonuçlarında, AÜ'nün tüm performans göstergelerinde geçen yıla nazaran 9 sıra yükselerek 8’inci sırada yer alma başarısı gösterdi, tüm araştırma kategorilerinde ise 4’üncü sırada yer aldı.

AÜ'nün elde ettiği başarıyı sosyal medya hesabından duyuran YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, mesajında, "THE tarafından yapılan sıralamada Anadolu Üniversitemiz Eğitim Araştırmaları performans göstergelerine göre 23,9 puan ile 355’inci, Türkiye’de ise ilk sırada yer almayı başarmıştır." ifadesini kullandı.