YOİKK'in çalışma takvimi belirlendi

ANKARA (AA) - Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) 2019 yılının birinci yarısını kapsayan çalışma takvimi belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun üyelik yapısını yeniden düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasındaki ilk toplantısında, gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler, tüm paydaşlarla birlikte kararlaştırılarak bugüne kadar Kurul bünyesinde yapılmış çalışmaları çok daha ileriye taşımanın yöntemleri ve yol haritası belirlendi.

Bu çerçevede Kurul üyelerinin sunacağı "çözüme yönelik, doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı" reform önerilerinin öncelikli olarak sürece dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda yeni yapısıyla YOİKK'in 2019 yılının birinci yarısını kapsayan çalışma takvimi belirlendi.

Kurul üyeleri tarafından eylem planları ve çözüm önerilerinin, 17 Haziran'a kadar YOİKK'e sunulmasına karar verildi.

Haziran sonunda yapılması öngörülen YOİKK toplantısında eylem planı karara bağlanacak.

Açıklamada, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun yapacağı katkı ve yönlendirmelerin, milli kalkınma hamlesi için önemli sonuçlar doğuracağı ve Türkiye'yi 2023'e daha güçlü taşıyacağı belirtildi.