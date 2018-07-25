YOBİS halkın hizmetine açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi tarafından insanları bisiklet kullanımına teşvik etmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak amacıyla oluşturulan Yozgat Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi (YOBİS) hizmete başladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda YOBİS açılışını yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 terminalden oluşan YOBİS’in 57 bisikletle vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.

YOBİS’in yaklaşık iki yıldır üzerinde durdukları bir proje olduğunu aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Netice itibarıyla bugün halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Yozgat’ın mümkün olduğu kadar en elverişli bölgelerinde 5 terminal oluşturduk. Bu 5 terminalde 57 bisikletle Yozgatlı hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Üniversite yolundan başlayıp Kent Park’a kadar devam eden güzergah üzerinde Yozgat Park, Cumhuriyet Alanı, terminal ve Kent Park olmak üzere 5 ayrı terminalde hizmet verecek. Bana göre son derece önemli bir proje. En azından spor içinde önemlidir. Ulaşım yükünün bir kısmını alması açısından da önemlidir."

Arslan, bisikleti modern şehrin gereklerinden birisi olarak gördüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gerçekten kent kimliği olan şehirler için mutlaka gerekli çalışmalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Son derece önemli bir çalışma. Bu bir başlangıçtır ve bu başlangıçla birlikte Yozgat’ta çok daha uzun bisiklet yolları oluşturmak istiyoruz. Bisikletin saatliği 1 lira olarak belirlendi. Bir terminalden bisiklet alan gittiği en yakındaki terminale bisikletini bırakabilecek. Şu ana kadar 200'e yakın vatandaş bisiklet kullanımı için bize kayıt yaptırdı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse de çocukluğunda bisiklet ile gezdiklerini belirterek, "YOBİS, Yozgat için gerçekten çok güzel bir hizmet oldu. Vatandaşlarımız istedikleri zaman bisiklete binip gezebilecek, spor yapabilecek. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Açılış sonrası Belediye Başkanı Kazım Arslan ve beraberindekiler sistemden aldıkları bisikletlerle Cumhuriyet Meydanı'nda tur attı.