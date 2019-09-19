YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını '//sonuc.osym.gov.tr' sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 23-27 Eylül, elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül'de yapılabilecek.
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.