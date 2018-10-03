Yılkı atları mahalleye indi

ANKARA (AA) - Anadolu'da "yabani at" olarak bilinen ve genellikle insanlardan uzak bölgelerde yaşayan yılkı atları, aç kalınca Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mahalleye indi.

Beypazarı Karaşar ve Kapaklı yaylalarında sıkça görünen yılkı atları, aç kalınca Karaşar Mahallesine indi. Atları gören vatandaşlar elleriyle atları beslemeye çalıştı.

Mahale sakinlerinden Mehmet Kaytanbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha kar yağmadan yılkı atlarının çok erken yayladan köylere inerek, yiyecek aramaya başladığını söyledi.

Atların mahalleliler tarafından beslendiğini ifade eden Kaytanbıyık, "Çok atik ve hareketli oldukları her hallerinden belli oluyor. Kışın yaylalarda yaşayan atlar, kar yağdığında ağaçların altına sığınarak yaşamlarını sürdürüyor." dedi.