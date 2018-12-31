Yılın mobil operatörü 5'inci kez Turkcell oldu

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü COMPEC'in düzenlediği 6'ncı Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde Turkcell "Yılın En İyi Mobil Operatörü" oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bilişim sektörünün en iyilerinin belirlendiği oylamada Turkcell, üst üste 5'inci kez "Yılın En İyi Mobil Operatörü" unvana layık görüldü.

Kazananlar halk, jüri ve bilişim kulüplerinden oluşan yaklaşık 130 bin kişinin katılımıyla belirlendi.





- "Yerli ve milli uygulamalarımızla ülke bayrağını tüm dünyada dalgalandırıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, dünyanın ilk dijital operatörü olarak başlattıkları dijital ihracat hamlesi sayesinde ülke bayrağını teknolojide de tüm dünyada başarıyla dalgalandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamı bu topraklardan çıkan BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi 19 yerli ve milli uygulamalarımızla bir yandan insanların hayatına değer katarken bir yandan da ülkemizin teknolojideki hedeflerine erişmesi için katkı sağlıyoruz. Başlattığımız dijital ihracat hamlemiz sayesinde artık bu dijital ürünlerimiz tüm dünyada kullanılıyor. Afrika'dan Karayipler'e, Nepal'den Latin Amerika'ya değin tüm dünyadan operatörler bu başarı hikayemizi dinlemek için geliyor, müşterilerine dijital servislerimizi kullandırmak amacıyla kapımızı çalıyor. Aldığımız bu ödül ülkemiz adına teknolojide yarattığımız bu katma değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Bu vesileyle bizi bu ödüle layık gören Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü'ne teşekkürlerimizi sunarız."

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bu yıl altıncısı gerçekleşen Boğaziçi Bilişim Ödülleri, bilişim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların "en" iyilerini belirliyor.

