'Yılın Medya' ödül töreninde AA'ya 2 ödül

ORDU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından Boztepe'deki bir otelde dördüncüsü gerçekleştirilen "Yılın Medya" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olağanüstü bir ekonomik süreçten geçtiğini, bu sıkıntılı süreçten en çok etkilenenlerin gazeteciler olduğunu söyledi.

Gazetecilerin hem yerel hem de genel anlamda ciddi sorunlar içerisinde olduğunu ileri süren Torun, bu süreçte birçok gazetecinin matbaasını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Gazetecilik yapmanın çok zorlaştığını öne süren Torun, "Bu noktada özellikle yerel basının hem yazılı hem de görsel anlamda, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir yasa teklifi de hazırlandı ama maalesef bir türlü gündeme gelmedi. Biz sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız." diye konuştu.

Torun, Ordu'nun basın anlamında geçmişi köklü olan bir kent olduğunu ve önemli isimlerin burada yetiştiğini ifade etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise Ordu'da basına oldukça önem arz eden organizasyonu düzenleyen 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen ve yönetimini kutladı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da gecede ödül alan gazetecileri tebrik etti.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da meslektaşları ile güzel bir dayanışma gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti, bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Öte yandan "Yılın Medya" ödül töreninde Anadolu Ajansı Ordu muhabirleri Hayati Akçay "Türk Basını Onur Ödülü"ne, Eyüp Elevli "Yılın Habercisi" ödülüne layık görüldü.

Gecede ayrıca çeşitli kategorilerde ödül almayı hak kazanan gazetecilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül törenine, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna bağlı federasyon ve cemiyet başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.