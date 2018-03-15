Yılın hekimleri ödüllerini aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "yılın hekimi" seçilen doktorların Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini aldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (AEÜ) hekimlerinden Op. Dr. Fatih Durna ve Boztepe Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. İhsan Zengintepe yılın hekimi ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Kırşehir'deki hekimlerin diğer illerdeki yılın hekimleriyle birlikte Ankara'da düzenlenen törenle ödüllerini aldığı dile getirilen açıklamda, şu ifadelere yer verildi:

"14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kırşehir'de yılın hekimleri belirlendi. Kurumumuz bünyesinde AEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli Op. Dr. Fatih Durna ve Boztepe Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. İhsan Zengintepe yılın doktoru ödülüne layık görüldüler.

İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Türkoğlu'nun da katıldığı 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen programda, 81 ilden gelen çeşitli kademelerde görev yapan 162 sağlık çalışanı, ödüllerini Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan'ın elinden aldı."



