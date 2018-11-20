Yılın 'çalıkuşları' başkentte ağırlanacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl Ankara'da düzenleyeceği 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, mesleğinde katma değer üreten öğretmenleri yarından itibaren Ankara'da ağırlayacak.

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş "eğitimde fark yaratan" öğretmenler belirlendi.

Bu kapsamda, 81 ilden Ankara'ya davet edilen öğretmenlerden bazılarının hikayesi şöyle:

Tekirdağ-Merkez Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Melih Patoğlu, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Müziği'ni tanıtma görevinde bulundu. TRT Yaşayan Bellek Halfeti Belgeseli'nin müziğini yapan Melih öğretmen, Atina'da çocuklara yönelik düzenlenen kültürlerarası etkileşim kampında görev aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çocuk korosunda 4 yıl görev yapan, "Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali"nde konserler düzenleyen Melih öğretmen, Mobil Eğitim Sağlık ve Kültür Aracı Projesi (Mobekap) kapsamında, il çapındaki bütün köyleri dolaşarak çocukların müziğe kazanılması için çalıştı. Otizm farkındalık ve engelli günlerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına halka açık konserler organize eden Melih öğretmen, bu konserlere otizmli ve engelli bireylerin sunumları ile katılmasını sağladı.

İngilizce derslerini daha eğlenceli hale getirdi

Afyonkarahisar-Merkez Işıklar Balısultan İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Özlem Kambirimer, okulunda sınıf içi ve sınıf dışı sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyet ve çalışmalarıyla tanındı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelinde yürüttüğü "Eğitimde Kaliteyi Arttırma Projesi", "Afyonkarahisar Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Projesi" ve "Değerler Hareketi" projeleri kapsamında okulunda ve il genelinde projelerin amaç, hedef ve işlevine uygun yürümesine katkıda bulunan Kambirimer, kasabada her yıl geleneksel hale getirilen Hıdırellez şenliklerinde öğrencilerinin görev almalarını sağlayarak kurum kültürünün oluşturulup geliştirilmesinde pay sahibi oldu.

"Geri Dönüşümden Tasarıma" isimli projesi ile büyük beğeni toplayan Özlem öğretmen, velilerin eserlerinden yıl sonu resim ve sanat galerisi açtı. Kambirimer, ayrıca öğrenci ve velileriyle Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz adına bir İngilizce sınıfı oluşturdu, İngilizce derslerinin burada daha eğlenceli işlenmesini sağladı.

Engelli gençlerin hayatına dokunuyor

İzmir-Tire TOKİ Şehit Mehmet Çağlar Bölük Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Mutlu Gültekin de Türkiye Geleneksel Çocuk Oyunları Şampiyonası'nda öğrencileri ile birlikte ilk Türkiye şampiyonu oldu. Gültekin, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlediği seminerlerle, 5 bin öğretmene geleneksel çocuk oyunları eğitimi verdi, 4 yıl süreyle iki ayrı sivil toplum örgütünün Eğitim Kurulu Başkanlığını yaparak geleneksel çocuk oyunlarının yaygınlaşması ve hayata kazandırılmasına emek verdi.

"Ana-Kız Okuldayız" okuma-yazma kampanyasına destek olup yetişkinlere ve "Eğitimde Engel Yok" kampanyası bünyesinde engelli bireylerin evine giderek okuma yazma kursu veren Mutlu öğretmen, okulunda 4 yetenekli kız atletin, atletizm hayatına başlamasına ve meslek edinmelerine destek oldu.

Çeşitli TÜBİTAK projelerinde görev alan Gültekin, yüzde 90 görme engelli Enver Kala isimli gencin hayata ve eğitim hayatına kazandırılmasında gönüllü olarak antrenörlük ve rehberlik etti. Mutlu öğretmen, öğrencisinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın barajını geçmesi için çalışmalarına devam ediyor ve öğrencilerinin izcilik faaliyetleri ve yeni spor branşları ile tanışmaları, yetenekleri ve ilgilerini dikkate alarak spora yönelmeleri konusunda emek veriyor.

Gönüllü antrenörlük yapıyor

Mardin-Midyat Doğançay İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Ramazan Arslan, 2009-2010 yıllarında "Sokaklardan Ringlere" adı altında sportif çalışmalar yürütüp öğrencilerini spora teşvik etti.

Dezavantajlı çocuklar ve kadınların sosyal hayata katılımını ilgilendiren projelerde aktif olarak rol alan ve öncülük eden Ramazan öğretmen, bağımlılıkla mücadele eden çocuklara ve gençlere yönelik sportif çalışmalar yaptırarak mücadelelerinde yardımcı oluyor.

İlk görev yeri Şırnak İdil Akkoyunlu İlkokulunda kendi imkanlarıyla anasınıfı oluşturup, çocuklara gerek fiziksel gerek eğitim açısından modern bir eğitim ortamı sağlayan Ramazan öğretmen, 22-27 Haziran 2014 tarihinde Sakarya'da düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 10 sporcusuyla iki adet üçüncülük elde etti.

Görev yaptığı yerlerde, gönüllü antrenörlük yaparak gençleri yetenek sınavlarına hazırlayan Arslan, Mardin Midyat Doğançay İlkokulu'nda çocukların modern şartlarda eğitim öğretim görmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencileriyle projeler hazırladı

Osmaniye-Merkez Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni Fatma Önal Gökcül, çeşitli konferans ve kurultaylarda bildiriler yayınladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde yüksek lisans yapan Fatma öğretmenin tezi, Milli Eğitim Bakanlığının Dyned konulu toplantısında kaynak olarak kullanıldı.

Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi gibi bir çok seminer ve kongreye katılan Fatma öğretmen, özellikle eğitimde teknoloji kullanımı, lider öğretmen, koçluk, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi alanlarda kurslara katılarak öz yeterliliğini geliştirmeye çalıştı.

Okulu için hazırladığı "Koçunla Yaratıcı ve Eleştirel Düşün" başlıklı Erasmus KA1 projesi, Ulusal Ajans tarafından kabul gören Önal Gökcül, Bu kapsamda 12 öğretmen ile yurt dışı eğitimlerine katıldı.

48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında danışmanlık yapan Fatma öğretmenin öğrencileriyle hazırladığı proje, "tarih" alanında Türkiye üçüncüsü oldu.

Okulunda ilk kez 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı hazırlayan ve fuar için öğrencileriyle projeler hazırlayan Fatma öğretmen, kitap okuma oranının artması ve serbest zamanların etkili kullanımı için bir proje geliştirdi ve proje "Eğitimde İyi Örnekler Osmaniye 2017" yarışmasında birinciliği elde etti.

Öğretmenin okul-kurum, sınıf ve okul bahçesi uygulama örnekleri alanında yaptığı çalışma ise "Eğitimde İyi Örnekler Osmaniye 2018"de derece aldı.

Muhabir: Selma Kasap