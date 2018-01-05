Yıldıztepe'nin ziyaretçileri Kastamonu'da kayıyor

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe'ye gelen ziyaretçiler, yeterli kar olmaması nedeniyle kayak yapmak için Kastamonu'ya gidiyor.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden 65 öğrenci, kayak eğitimi almak amacıyla Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne geldi.

Bölgede yeterli kar olmaması nedeniyle öğrencilere, otobüslerle Ilgaz Dağı'nın Kastamonu sınırlarında yer alan Kayak Federasyonu pistine götürülerek eğitim verildi.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok üniversitenin uygulamalı kayak dersi için Yıldıztepe'yi tercih ettiğini söyledi.

Türkiye'nin en iyi eğitim pistinin ve doğal güzelliğin Yıldıztepe'de olduğunu aktaran Yelken, "Bugüne kadar Türkiye genelinden birçok ilden gelenler oldu. Pistlerimiz çok uygun olduğu için her düzeydeki kayakçıya hitap ediyor. Kullanım alanlarımızı çok geniş, konaklama sorunu olmadığı için tercih ediliyoruz." dedi.

Bu sezon şu anda bölgede yeterli kar yağışı olmadığı için ziyaretçilerini Kastamonu'daki Türkiye Kayak Federasyonu tesislerine götürdüklerini belirten Yelken, "Avrupa'da 4-5 ay kış dönemi yaşanabiliyor. Yapay kar makineleri de kullanılıyor. Bizim de kayak merkezimizde yapay kar makinesi olmuş olsaydı biz de kayak merkezini açmış, sezona başlamış olacaktık. Türkiye'de Erciyes, Uludağ, Erzurum'da yapay kar makinesi var ve onlar sezonu bu şekilde açtılar." ifadelerini kullandı.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahar Ateş de uygulama kampında doğa güzelliği ve kayak pistlerinin uygun olmasından dolayı Yıldıztepe'yi tercih ettiklerini söyledi.

Yıldıztepe'de kar olmaması nedeniyle üzüntü duyduklarını dile getiren Ateş, "Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği kayak konusunda bizlere yardımcı oldu. Yıldıztepe'de kar olmadığından eğitimlerimizi Kayak Federasyonu pistinde verdik, öğrencilerimizin hepsi kaymayı öğrendi." diye konuştu.

Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Şüheda Zorlu da acemi pisti olduğu için Yıldıztepe'yi tercih ettiklerini, Kayak Federasyonuna ait pistte ise zorlandıklarını kaydetti.



