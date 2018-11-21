Yıldıztepe'de kayakseverler yeni sezondan umutlu

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de turizmciler ve kayakseverler iyi bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, Çankırı'nın yanı sıra çevre illerden çok sayıda kayak tutkununu ağırlıyor.

Geçen yıl yeterli kar yağışı olmaması nedeniyle kötü bir sezon geçirilen Yıldıztepe'de turizmciler, bu kış yüzlerinin gülmesini bekliyor.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene kayak sezonunun Yıldıztepe'de 14-15 gün sürdüğünü söyledi.

Meteoroloji tahminlerine göre aralık ayının ikinci haftasında kar yağışı beklendiğine işaret eden Yelken, beklentilerinin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirtti.

Yelken, Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin diğer kayak merkezlerine göre cazibesinin yüksek olduğunu belirterek "Türkiye'de hemen hemen hiçbir kayak merkezine düz bir yoldan ulaşım sağlanmıyor. Ilgaz tünelinden çıktıktan sonra 3 kilometre düz bir yoldan gidiyoruz ve direkt pistlere ulaşıyoruz. Onun haricinde doğal güzelliği çok iyi. Birkaç kayak merkezi hariç diğer kayak merkezlerinde böyle doğanın içerisinde kayak yapma imkanı yok." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük acemi pistinin Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde olduğunu kaydeden Yelken, "Kullanım alanlarımız çok geniş. 3-5 bin kişi de olsa kimse pistte karşılaşmıyor. İnşallah bu sezon iyi geçer." dedi.

Yelken, bu sene kayak merkezindeki kafeterya ve yolların yenilendiğini sözlerine ekledi.



