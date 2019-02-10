Yıldıztepe'de hafta sonu yoğunluğu

ÇANKIRI (AA) - Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından tercih ediliyor.

Hafta sonu tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul'dan gelen Süleyman Tüysüz, Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni çok beğendiğini söyledi.

Farklı merkezlerde kayak yaptığını anlatan Tüysüz, Yıldıztepe'nin hem pistlerinin hem de doğasının güzel olduğunu vurguladı.

Yıldıztepe'ye ilk kez geldiğini belirten Tüysüz, "Çok güzel bir tesisle karşılaştım. Özellikle amatör kayakçılar için mükemmel pistlere sahip." dedi.

Tüysüz, her sene burayı ziyaret etmek istediğini kaydetti.

Sakarya'dan gelen Merve Ünlü de çok sevdikleri merkezde ailece hafta sonu tatilini geçirdiklerini ifade etti.