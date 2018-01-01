Yıldıztepe, yeni yılda umduğunu buldu

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe Kayak Merkezi'ndeki oteller, yeterli kar olmamasına rağmen yılbaşı dolayısıyla tamamen doldu.

İstanbul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere birçok ilden kayakseverleri ağırlayan merkezdeki oteller, yeni yıla yüzde 100 dolulukla girerken kayak merkezinde yeterli kar olmaması kayakseverleri üzdü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı tatilinde Yıldıztepe'de kayak için yeterli kar olmadığını söyledi.

Yılbaşı tatilinde ziyaretçilerin Yıldıztepe'ye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karatatar, "Kar olmamasına rağmen umduğumuzun üzerinde bir ziyaretçimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kar yağışıyla birlikte daha zengin, daha kalabalık bir kış turizmi olacağına inanıyorum." dedi.

Ilgaz Oteli sahibi Sedat Yalçın da yıl başı tatili boyunca olması gerekenden fazla bir yoğunluk yaşadıklarını kaydetti.

Tatil boyunca otelin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını aktaran Yalçın, "Bizim bu seneki sıkıntımız kar yağışının olmamasıydı. Geçen sene Kasım ayının ortalarında kar yağışı başlamış, Aralık ayı boyunca çalışmıştık. Bu sene öyle olmayınca müşterilerimizin de morali bozuldu. Bizler de müşterilerimizi kayak için Ilgaz Dağı'nın diğer tarafına taşıdık. Onları mağdur etmedik." diye konuştu.

Çankırı Kayak Antrenörleri Derneği Başkanı Mehmet Emin Yelken ise pistlerde kar olmamasının kayakseverleri üzdüğünü aktardı.

Türkiye genelinde kayak merkezlerinde yeterli kar olmadığını ancak bazı tesislerin yapay kar makinesiyle sezonu açtıklarını anlatan Yelken, "Genelde Aralık ayının ikinci haftasında sezonumuzu açıyorduk. Ancak bu sene Ocak ayına girdik ve hala sezonumuzu açamadık. Yıldıztepe'de Türkiye'nin en iyi eğitim pistlerinden birisi mevcut. Vatandaşlarımız bu yüzden yoğun ilgi gösteriyor. Sömestr tatili için şimdiden otellerimiz yarısı doldu." ifadelerini kullandı.