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Yıldıztepe kayak sezonunu açamadı

- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de yeterli kar olmaması nedeniyle kayak yapılamıyor - Ilgaz Otel'in sahibi Çayır: - "Normalde bu zamanlar kayak merkezimiz hizmet veriyordu ancak şu anda kar olmaması nedeniyle telesiyejlerimiz de çalışmıyor"

04 Ocak 2018 Perşembe 17:39
Yıldıztepe kayak sezonunu açamadı
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ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de yeterli kar olmaması nedeniyle kayak sezonu açılamadı.

Anadolu'nun ortasında yer almasından dolayı çevre illerden pek çok kayakseveri ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu sene yeterli kar yağışı alamadığından hem kayakseverleri hem de işletmecileri üzdü.

Ilgaz Otel'in sahibi Sedat Çayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yeterli kar yağışının olmamasından olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Müşterilerin mutlu ayrılmaları için büyük çaba sarfettiklerini dile getiren Çayır, "Müşterilerimizin yüzü kar olmadığını gördüklerinde ister istemez asılıyor. Biz de müşterilerimizi Ilgaz Dağı'ndaki Kayak Federasyonu pistine götürüyoruz." dedi.

Geçen yıl sezonu erken açtıklarını ancak bu yıl hala sezonun açılamadığına dikkati çeken Çayır, "İyi bir yılbaşı tatili dönemi geçirdik ancak geçen seneye göre bölgede kar olmayışı müşterilerimizde düşüşe neden oldu. Normalde bu zamanlar kayak merkezimiz hizmet veriyordu ancak şu anda kar olmaması nedeniyle telesiyejlerimiz de çalışmıyor." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çankırıIlgazKayak MerkeziYıldıztepe
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