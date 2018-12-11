Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde sezon hazırlığı

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de, kayak sezonu için hazırlıklar sürüyor.

Uzunlukları 300, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metre olan 3 pistte kayak yapılan merkezde, pist, telesiyej ve tesislerin yanı sıra kullanılan kayak malzemelerinin de bakımı yapılıyor.

Kar yağışının başladığı bölgede, kayak malzemesi kiralayan işletmelerde yoğunluk başladı.

Yıldıztepe kayak odası sorumlusu Mehmet Bostan, bu sene sezon için umutlu olduklarını söyledi.

Sezon için kayak malzemelerinin bakımlarını yapmaya başladıklarını belirten Bostan, "Bir an önce bakımlarımızı bitirip sezona hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Kayak malzemelerini en iyi şekle getirip kullanıcının keyifle kaymasını sağlıyoruz." dedi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne büyük yatırımlar yapıldığını ve karşılığını da almayı ümit ettiklerini ifade eden Bostan, şunları dile getirdi:

"Biz de botlar ve kayakların bakımını yapıyoruz. Kayak takımlarının altında geçen seneden kalan çizikler bulunuyor. Biz de kendi özel dolgu malzemesini eriterek dolgusunu yapıyoruz, daha sonra sıcak baskısını yapıp kayakları daha iyi kayacak hale getiriyoruz. Malzemenin de içine su almaması lazım. Bu yüzden bakım önemli. Kayak için de kullanıcı için de bakım önemli."