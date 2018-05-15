Yıldızeli'de sondaj çalışmaları

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yıldızeli ilçesi Sandal köyünde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmasını inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaya'ya, incelemeleri sırasında, Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Doğan, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sami Dağ ve ilgili teknik personel eşlik etti.

Köyde yaşanan su sorunu hakkında bilgi alan Kaya, köyün girişinde yaklaşık 40 metre derinlikte bulunan su kaynağının kullanılabilirliğini incelemek üzere gerekli tahlillerin yapılacağını ve uygun olması halinde köy şebekesine bağlanacağını ifade etti.



Yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili Dağ’dan bilgi alan Kaya, köyde hummalı çalışmaların sürdüğünü ve su sorununun en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağını belirtti.



Banaz köyünde de incelemede bulunan Kaya ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Yıldızeli Kaymakamlığına da geçen Kaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

