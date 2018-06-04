Yıldız'dan Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Yıldız, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve yönetimine yeni görevinde başarılar dileyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Olayların şeffaf bir şekilde vatandaşlara iletilmesinde gazetecilik önemli. Basının objektif bakış açısı ve yorumu bizim için önemli ve sizin bu bakış açısında olduğunuzdan eminiz. Kayseri'nin büyümesine sunacağımız katkıları omuz omuza yapacağımızdan eminim. Yeni görev alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."



Altınkaya ise Kayseri Gazeteciler Cemiyetine olan desteklerinden dolayı Yıldız'a teşekkür etti.

Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'de katıldı.