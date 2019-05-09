Yıldız Entegre 55 mimar ve tasarımcıyla Salone del Mobile'de

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, prestijli mobilya fuarı Salone del Mobile'de Türkiye'nin önde gelen mimar ve tasarımcılarını ağırladı.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 55 mimar ve tasarımcıyla prestijli mobilya fuarını ziyaret etti.

Avrupa'nın tasarım başkenti olarak kabul edilen Milano, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile'e bu yıl 58i’nci kez ev sahipliği yaptı.

Başladığı günden bu yana sektörde çığır açan tasarımların çıkış noktası olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano Fuarı'nı, 181 ülkeden 386 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısının yüzde 12 arttığı fuarda; 43 ülkeden, 2 bin 418 bireysel ve kurumsal katılımcı yer aldı.

Yıldız Entegre, her yıl olduğu gibi bu yıl da Salone del Mobile'e Türkiye’nin önde gelen mimar ve tasarımcılarından oluşan ekip ile katılım gösterdi. Fuarı ziyaret eden ve çeşitli etkinliklere katılan mimar ve tasarımcılar, bu gezide yeni gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulmuş oldu.

İstanbul’un yanı sıra Bursa, Kayseri, İzmir ve Ankara gibi farklı kentlerde çalışan 55 kişilik mimar ve tasarımcı ekip de meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladı.

Geziye; PAB Mimarlık’tan Pınar Gökbayrak, CM Mimarlık’tan Sezin Ergene Sürgit, Motto Mimarlık’tan Onur Özkoç, Zoom/TPU’dan Yunus Emre Kara, Hatırlı Mimarlık’tan Yeşim Hatırlı, M+D Mimarlık‘tan Dürrin Süer gibi isimler de katıldı.

- "Ürün ve renk seçimlerimizle doğru kararlar verdiğimizi gördük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ercan Şahin, Salone del Mobile’ tasarımı yakından takip eden bir şirket olarak çok önemsediklerini belirtti.

Şahin, "Yıldız Entegre olarak tasarımcı ve mimarlar için çok özel bir ürün portföyüne sahibiz. Birlikte çalıştığımız mimar ve tasarımcılar için bir yandan yeni ürünler üretirken diğer yandan dünyadaki gelişmeleri yakından görmek, deneyimlerimizi artırmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden çok değerli 55 isimle Milano‘yu ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Salone del Mobile'de farklı disiplinlere sahip tasarımcıların sıra dışı ve vizyon genişleten yaklaşımlarını yakından görme fırsatı bulduklarına da vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bir kez daha Yıldız Entegre olarak ürün, renk ve desen seçimlerimizde çok doğru kararlar verip, doğru seçimler yaptığımızı gördük. Yaptığımız her renk ve desen seçiminde tasarımcı ve mimarların yönlendirmelerine değer veriyoruz. Onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mümkün olan en kapsamlı portföyü onlara sağlamak için her sene derinlemesine bir araştırma yapıyor ve mümkün olan en iyiyi sunmak için çabalıyoruz."

Şahin, fuarda ağırlıklı olarak tasarımların odağında "doğa" temasının öne çıktığını da aktararak, "Yıldız Entegre geçen yıl başlattığı kurumsal ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla ağacın izinde yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yaklaşım şirketin, dünya gelişmelerini izleyen değil, belirleyen bir şirket olma yolunda ilerlediğimizin kanıtı." yorumunu yaptı.





- "Milano, tasarımla yaşayan bir şehir"

M+D Mimarlık'tan Dürrin Süer de "Burada bulunmak gerçekten ayrıcalıklı hissettiriyor. Bu tarz sektörel ziyaretler, yeniliklere imza atmak açısından çok önemli. Bu yıl fuarda en çok ilgimi çeken şey pek çok tasarımcı ve şirketin doğa temasını merkeze alması oldu." ifadelerini kullandı.

Hatırlı Mimarlık'tan Yeşim Hatırlı ise "Böylesi iş ziyaretleri kendimizi güncellememizi sağlıyor. Günü, çağı, yenilikleri takip etme imkanı buluyoruz, bu sebeple Yıldız Entegre’ye teşekkür ediyorum. Yaratıcı üretimler için ufkumuz, bu gibi gezi ve fuarlar sayesinde açılıyor." yorumunu yaptı.

Zoom/TPU’dan Yunus Emre Kara da "iSaloni bütün dünyanın katıldığı, tasarımla ilgili tüm gelişmelerin takip edilebildiği bir fuar. Dünya devleri hem tasarımcı olarak hem firmalar anlamında burada yer alıyor. Burada herkes kendi payına düşen şeyleri yakalayabiliyor. Milano, tasarımla yaşayan bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.