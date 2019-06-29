Yıldız Dağı 4 mevsim hizmet verecek

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ni, Sivas'a bağlayan yol ağının yatırım programına alınmasının ardından Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından Sivas-Karaçayır yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ayhan, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yıldız Dağı-Sivas arasında yol yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ayhan, "Geçen yıl yolun ilk 15 kilometresi tamamlanmıştı. Bu yıl ise 4 kilometre daha yol yapılacak. Yol standart genişliği 12 metre olacak. Yol, Kurban Bayramı öncesi Karaçayır'a kadar yapılıp trafiğe açılacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız Dağı yolu üzerinde bulunan Merkeze bağlı Çeltek köyünü de ziyaret eden Vali Ayhan, köyün girişinde çocuklarla top oynadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Karayolları 16. Bölge Müdürü Aydoğan Aslan'nın da eşlik ettiği futbol maçında, çocukların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu, Ayhan, çocuklara tatilde okumaları için de kitap hediye etti.

Ayhan, köydeki Şeyh Mahmut Emirci'nin türbesini de ziyaret etti.

Çeltek köyü ziyaretinin ardından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne geçen Ayhan, yapılacak projeler hakkında bilgi aldı. Tokat'ı Yıldız Dağı'na bağlayacak yolu da inceleyen Ayhan, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner'den bilgi alarak yolun bir an önce yapılması talimatında bulundu.

Ayhan, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin her yıl üzerine yeni yatırımlar koyarak büyüdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yıldız Dağı Kayak Merkezi ve Sıcak Çermik arası bağlantı yolunun yapılacağını da belirten Ayhan, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile Sivas 16. Bölge Müdürlüğümüz çarşamba günü ihaleyi gerçekleştirdi. Somut adımlar atılmaya devam ediliyor. Tokat-Yıldız Dağı yolu da yapılacak. Tokat bizim çok önemli paydaşımız. Tokatlı hemşerilerimiz yoğunlukla buraya gelmekte. Onu da inşallah bu sene yetiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Dağı'na 150 yataklı yeni bir otelin planlandığını da kaydeden Vali Salih Ayhan, şöyle devam etti:

"Yıldız Dağı'nı dört mevsim kullanmak için çeşitli kamp yerleri yapılacak. Burasını sadece kış turizmi için değil 4 mevsim kullanacağız. 5 sezondur Yıldız Dağı hizmet veriyor. Yıldız Dağı, Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Geçtiğimiz sezon 200 bin vatandaşımız buraya geldi. Burada uluslararası nitelikli yarışmalar yapacağız. Nitelikli kayak sporcuları yetiştireceğiz. Bundan sonra tanıtıma ağırlık vereceğiz. Sivas'ın marka değeri olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi adından sıkça söz ettirecek."