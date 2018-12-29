Yılbaşına özel yapay çam yaprağından gelinlik

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir gelinlik tasarımcısı, yılbaşına özel yapay çam yapraklı gelinlik tasarladı.

Yelda Şüheda Koru, yılbaşı dolayısıyla yapay çam yaprakları ve kristal taşlarla tasarladığı gelinliği bir haftada hazır hale getirdi.

Bin adet yapay çam yaprağı ve kristal boncuğun kullanıldığı gelinlik, manken Merve Kıymacı tarafından gelinlik evinde tanıtıldı.

Tasarımcı Koru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişik projeler yapmayı sevdiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Yılbaşından dolayı böyle bir proje yapmaya karar verdik. Proje için İstanbul'a gidip görüşmeler yaptım. Güzel bir şey olacağını düşündüğümüz için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Yaparken çok zevk aldık ve çok eğlendik. Dükkana gelen müşteriler çok şaşırıyorlar, değişik buluyorlar. Daha önce hiç kimsenin yapmadığını, Sivas'ta böyle bir projenin olmadığını söylüyorlar. Aslında Sivas'ta değil hiç bir yerde böyle bir proje yapılmadı."

Gelinliği çok beğendiğini ifade eden manken Merve Kıymacı ilk kez böyle bir gelinlik gördüğünü, gelinliğin içinde kendisini ağaç gibi hissettiğini belirtti.