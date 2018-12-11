Yılbaşı süsü ithalatı azaldı

ANKARA (AA) - MEHTAP YILMAZ/ERDAL ÇELİKEL - Yılbaşı başta olmak üzere özel gün kutlamalarında kullanılan süs ve elektrikli aydınlatıcılarda dış alım tutarı, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 azalarak 3,7 milyon dolara düştü.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ocak-ekim döneminde süsleme amacıyla kullanılan elektrikli aydınlatıcı ve diğer eğlence eşyaları ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,2 azalarak, yaklaşık 13 milyon dolardan 3,7 milyon dolara indi.

İhracat ise anılan dönemde yarı yarıya azalarak, 1,1 milyon dolardan 527 bin dolara geriledi.

- 5 yılda 70,4 milyon dolarlık ithalat

Ağaçların süslenmesinde kullanılan elektrikli aydınlatıcılar ve süslerin, son 5 yıla ilişkin dış ticaret verilerine bakıldığında, toplam 70,4 milyon dolarlık ithalat, 5,1 milyon dolarlık ihracat yapıldığı görüldü.

İthalat, 2014'te 16 milyon dolar, 2015'te 19,9 milyon dolar, 2016'da 13,8 milyon dolar, 2017'de de 16,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2018'in 10 ayı itibarıyla 3,7 milyon dolarlık ağaç süsü ve eğlence eşyası ithalatı yaptı. Bunun, 3,1 milyon dolara karşılık gelen yüzde 83,7'si Çin'den sağlandı. İthalatta Bulgaristan, Slovakya, Hindistan, Yunanistan ve Polonya öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Türkiye'nin son 5 yıllık süs ve elektrikli aydınlatıcı dış ticaretine ilişkin tutarlar (dolar) şöyle:

Yıl İthalat İhracat 2014 16.031.286 815.707 2015 19.909.578 1.268.861 2016 13.799.061 1.422.839 2017 16.939.687 1.068.743 (Ocak-Ekim) 2018 3.733.366 527.041 Toplam 70.412.978 5.103.191