Yıkılacak okuldaki botanik bahçelerini her gün ziyaret ediyorlar

SİVAS (AA) - Ulaş'ta Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri, yıkım kararı alınarak boşaltılan okullarına giderek oluşturdukları botanik bahçelerini ziyaret ediyor.

Geçici olarak Ulaş İlkokulu'na giden öğrenciler, eski okullarının bahçelerinde öğretmenleriyle birlikte oluşturdukları 136 çeşit bitkinin bulunduğu botanik bahçesini her gün kontrol ediyor ve bakımını yapıyor.

Okul müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının bahçesinde çeşit çeşit çiçeğin yanı sıra elma, böğürtlen, çilek, kavun ve süs kabağı gibi birçok meyve ve sebzenin yer aldığını söyledi.

Bahçelerinden kopamadıklarını aktaran Baker, "Öğrencilerimizle birlikte her gün botanik bahçesine gelerek kontrol edip bakım ve sulamasını yapıyoruz." dedi.

Okul öğrencilerinden Cemile Gökhan da yıkılacak okullarının yerine yenisi yapılana kadar botanik bahçelerindeki bitkilerin bakım ve kontrolünü aksatmadan yapacaklarını söyledi.

Gökhan, okul bahçesindeki çiçek tohumlarını toplayarak diğer okullara dağıttıklarını kaydetti.

Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu'na Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan deprem tetkiki sonrasında yüzde 40 çürük raporu verilmişti.