Yetkin'den Başkan Acehan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İlhan Yetkin, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ı ziyaret etti.

Başkan Acehan'ı makamında ziyaret eden Yetkin, dernek çalışmaları hakkında Acehan'a bilgi verdi.

Çalışmaları çerçevesinde Çubuk'ta hatıra ormanı oluşturmak istediklerini anlatan Yetkin, "İnşallah sizlerin münasip gördüğünüz bir yere fidan dikerek Türkiye'nin yeşillendirilmesine katkı vermek istiyoruz. Bunun için de başkentin yanı başında yer alan Çubuk'u uygun gördük. İnşallah binlerce fidanı burada toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Yetkin, ilçeye yaptığı hizmetlerden ötürü Acehan’a teşekkür ederek, Çubuk'un doğal güzelliklerini tanıtmak için kendisinin de elinden geleni yaptığını sözlerine ekledi.

Acehan ise, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşlarına her türlü desteği veriyoruz. Yıllardır sağlık alanında hizmet eden derneğinizi yakından takip ediyorum. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz ilçemize fidan diken herkese, her kuruluşa elimizden gelen her türlü desteği gösteriyoruz. Sizlere de her türlü destek vermeye hazırız."

Ziyaretin sonunda Acehan, Yetkin'e agat taşından yapılan tespih armağan etti.