ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, teknolojinin gelişmesiyle kullanım alanı giderek artan pillerin çevreye zarar vermeden toplanması konusunda yetkili servislere duyarlılık çağrısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca atık pillerin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi konusunda yetkilendirilen TAP'ın genel sekreteri olan Boyacılar, bir etkinliğe katılmak için geldiği Eskişehir'de, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık pilin sadece "kalem pil" olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, teknolojinin gelişmesiyle kullanılan pilin çeşitliliğinde artış meydana geldiğini vurguladı.

Pillerin boyutlarının mercimek tanesinden masa büyüklüğüne kadar çeşitlendiğini anlatan Boyacılar, şöyle konuştu:

"Oyuncakların içinde her çeşit pil var. Cep telefonundan tablete, dizüstü bilgisayardan klima kumandasına kadar her yerde pil bulunuyor. Son dönemde gündemde olan elektrikli ve hibrit araçlardaki piller de geri dönüştürülebilir atıklar arasında yer alıyor. Tekstil sektöründeki ışıklı ayakkabılarda pil bulunuyor. Şarjlı matkaplar, tornavidalarda bile pil var. Hayatımızın her noktasında pil yer alıyor. Söz konusu nesnelerden çıkan pilleri de doğru bir şekilde ilgili yerlere vermemiz gerekiyor. Verdiğimiz eğitimlerde pilin kullanım yerlerine dikkati çekiyoruz. Kalem pili rahatlıkla görebiliyoruz ancak diğer piller cihaz içinde olduğundan fark edilemiyor."

Boyacılar, 2017 yılında 730 ton pil topladıklarına değinerek, "Bu rakamda, elektronik ve teknolojik cihazlardaki pillerin sayısı çok çok az. Herkesin elinde cep telefonu ya da tablet bulunmasına rağmen bunlardan elde edilen atık pil sayısının az olması üzücü. Bu konuda teknik servislerin duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Cihaz içindeki pilleri, TAP'a ya da belediyelere iletmeliler. Yetkili servislerin, atık pil konusunda daha duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

- "Pilleri çöpe değil, pil kutusuna atın"

Bu yıl sonunda 800 ton atık pil toplamayı hedeflediklerinin altını çizen Boyacılar, şunları kaydetti:

"Pillerin içinde bulunan çinko, kobalt ve lityum gibi kimyasalların toprağa ya da suya karışmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Atık pilleri toplayıp, çevre kirliliği oluşmasını engelliyoruz. Pillerin çöpe değil de pil kutularına atılmasını istiyoruz. Okullarda 10 yıldır atık pil toplama kampanyası düzenliyoruz. Toplanan pilleri okullara bile gönderebilirsiniz. Böylece yarışmamıza katılan okullara katkı sağlayabilirsiniz. Çocuklarımız atık pil toplamaya çok duyarlı. Geçen yılki 730 ton pilin yarısı okullardan toplandı. Çocuklar atık pil toplamak için her yeri araştırıyor. Onları atık pil toplamaya özendirmek, çevre bilinci oluşturmak bizim birinci vazifemiz."

Boyacılar, atık pil kutusu isteyenlerin TAP'ın internet sitesinden ya da belediyelerden söz konusu ihtiyaçlarının giderilmesini talep edebileceğini sözlerine ekledi.