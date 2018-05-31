Yetimler iftarda buluştu

SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Sivas İnsani Yardım Derneği tarafından yetimler için iftar programı düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla organize edilen iftar programına Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül de katıldı.

Programda konuşan Vali Gül, hiç şüphesiz devlet olarak yetimlerin tüm meselelerine el uzattıklarını kaydetti.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Gül, "Bunu bir sivil toplum örgütünün kendisine iş edinmesi ve onlarla ilgilenmesi takdire şayandır. Sivas'ta hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile yetim ve öksüz olup kendine ait evi olmayan herkese ev satın aldık. Belediyemizin yaptığı Vefa Konutları'nda satın aldığımız evleri inşallah bittiği zaman ailelerimize teslim edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

İHH Sivas Şube Başkanı Ahmet Çakmak ise, 2013 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından ramazan ayının 15'ine denk gelen günün "Dünya Yetimler Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Dünyada 400 milyon yetim çocuğun bulunduğunu aktaran Çakmak, "İHH olarak çocuklarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.