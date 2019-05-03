Yetim çocuklar için karma sergi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde eğitim gören yetim çocuklar yararına karma resim ve el ürünleri sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergi için Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği yaptı.

"Yetim Kalmış Çocuk Yarım Kalmış Resim Gibidir" sloganıyla açılan sergide 30 ilden sanatçı, öğretmen ve öğrenciye ait resim ve el emeği ürünler yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Buğra Karaca, serginin açılışında yaptığı konuşmada, yetim çocuklar yararına düzenlenen bu serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karaca, "Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de fırsat eşitliği sağlamak adına böyle anlamlı etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz. Eğitim camiasının neferleri olarak, iyiliği, sevgiyi ve merhameti çoğaltmanın gayretindeyiz. Böylelikle evlatlarımıza aydınlık bir gelecek ve güzelliklerle dolu bir dünya bırakmanın peşindeyiz. İlgili kurum, kuruluşlarımızın ve STK'ların paydaşlığı bu toprakların çocuklarını mutlu kılabileceğimiz her güzel işte yer alacağız" dedi.

Serginin satışından elde edilen gelir Çiçekdağı ilçesinde eğitim gören yetim çocuklar yararına kullanılacak.



