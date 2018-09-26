Yetenekli gençler proje ile spora yönlendiriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile yetenekli gençlerin spora yönlendirildiğini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi hakkında bilgilendirme toplantısı Kırşehir Valiliği salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akın, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illerde uygulandığını, bu yıl 3. dönem tarama çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Hedefin yetenekli gençlerin spora yönlendirilmesi olduğunu vurgulayan Akın, "Çocuklarımızın sportif aktivitelere katılması daha sağlıklı nesiller yetişmesini sağlayacak. Kırşehir'de zinde ve sağlıklı gençler yetiştirmek en büyük temennimiz. Bu yönde yapılan çalışmalar ve projelerin önemi büyük. Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi, tüm gençlerimizin spora yönelmesini, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak nitelikte." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emre Aslan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ve yetkililerin katıldığı toplantıda, proje kapsamında 3. dönem yetenek taraması çalışmaları hakkında bilgi verildi.



