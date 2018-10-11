Yetenek taramasının ikinci etabı başladı

KIRIKKALE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin ikinci etabı başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, taramaların 9 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yeteneklerinin değerlendirileceğini belirten Özdemir "Sportif yetenek taraması, merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde yapılmaya devam edilecektir. Bilindiği üzere projenin birinci etabında 52 okuldan 2 bin 227 öğrencimiz taramadan geçti. 2. dönem hedef sayımız ilkokul 3. sınıfta okuyan 77 okuldan 3 bin öğrencimizi taramadan geçirmek olacaktır. Taramada görevli olan tüm herkese başarılar diliyorum." diye konuştu.