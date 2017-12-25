"Yetenek elimde KOP yanımda" projesi

KONYA (AA) - Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yetenek Elimde KOP Yanımda" isimli projenin kabul edildiği bildirildi.

Karapınar Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç yaptığı açıklamada, projenin kabul edilmesinin ilçeleri için önemli olduğunu belirtti.

Projeyi Kalkınma Bakanlığı KOP Sosyal Gelişim Programı çerçevesinde hazırladıklarını ifade eden Sağdıç, şunları kaydetti:

"Bir bölgesel sosyal kalkınma programı olarak tasarlanan KOP SOGEP bünyesinde 164 başvuru yapıldı. Projemiz kabul edilen 30 proje arasında yer aldı. Projenin bütçesi 233 bin lira. Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde resim, tiyatro, müzik ve robot atölyeleri olmak üzere dört farklı atölye oluşturulacak. Bu atölyeler de açılacak çeşitli kurslar ilçe halkının hizmetine sunulacak. Proje için emek veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."



