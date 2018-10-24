YOZGAT (AA) - Sorgun Yeşilyurt İlkokulunda "10 Parmağımda 7 Sanat" projesi kapsamında yapılan resim ve çalışmalar sergilendi.

Yeşilyurt İlkokul Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Gökhan Yavuz, Avrupa'nın en heyecan verici öğrenme topluluğu olan eTwinning kapsamında hazırlanan serginin, büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yavuz, AA muhabirine sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, proje kapsamında resim ve heykelle ilgili çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz ünlü ressamları ve tabloları tanıyarak onların ilginç hayat hikayelerini ve çalışmalarını tanımış oldu. Önümüzdeki aylarda proje kapsamında müzik, dans, tiyatro, sinema ve yapı sanatlarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Yavuz, serginin açılışına katılan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Şube Müdürü Şerif Doğan ve velilere teşekkür etti.

