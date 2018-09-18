Yeşilay'dan velilere zararlı alışkanlıklar uyarısı

KIRIKKALE (AA) - Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İşler, okul, sınıf ve yaşın getirdiği bazı değişimlerin okulun ilk günlerinde öğrencilerin riskli bir süreç yaşamasına neden olduğunu aktardı.

İşler, yaptığı yazılı açıklamada, araştırmalara göre Türkiye'de tütün ürünleri kullanmaya başlayanların yüzde 21,6'sının merak, yüzde 29,1'inin arkadaş etkisi ve 29,7'sinin özentiyi gerekçe gösterdiğini belirtti.

Okulların açıldığı günlerin sosyalleşme baskısı nedeniyle öğrencilerde duygusal değişimlerin yoğun olduğu bir dönem olduğunu aktaran İşler, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu yüzden anne babaların çocuklarını okula başladıkları ilk günlerde biraz daha yakından takip etmelerini ve izlemelerini öneriyoruz. Çocuklar ancak bu sayede riskli dönemi güvenli bir şekilde aşabilirler. Aile tarafından verilen ilk ve doğru eğitim çocukları zararlı alışkanlıklardan koruyor. Ailede çocuğa verilecek olan sevgi, şefkat, empati, kurallar, sınırlar, değerler ve sorumluluklar, çocuğun hayata daha olumlu bakmasını sağlayacak.

Aile tarafından verilen ilk ve doğru bilgiler, beceriler çocuğun dışarıdaki tehlikeye karşı savunmasız olmasını ve zararlı alışkanlara kaymasını büyük oranda engelleyecektir. Bu savunma sistemi ilk önce aile tarafından oluşturulduktan sonra okul tarafından da desteklenme yöntemiyle daha güçlü bir şekilde tahsis edilebilir. Kendine güvenme, hayır diyebilme, problem çözme, stresle baş edebilme, öfke kontrolü ve arkadaş seçimi gibi yaşam becerileri savunma sisteminin birer parçalarıdır. İşte bu sistem dışarıdaki tehlikelere karşı çocuğu koruyandır."

İşler ayrıca, Yeşilay kollarını canlandırmak için hayata geçirilen Benim Kulübüm Yeşilay Projesi hakkında da bilgi vererek, "Çocukların kulüp kapsamında hem kendilerine hem de arkadaşlarına bağımlılıklardan korunma ile ilgili kazanımlar oluşturmasını ve nitelikli, verimli çalışmalar yapılmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz eğitim yılıyla birlikte projemizi hayata geçirdik. Proje kapsamında yetiştirdiğimiz gönüllü Genç Yeşilay liderleri ile birlikte bugüne kadar 31 şehirdeki şubelerimiz vasıtasıyla, 100 okulda gerçekleştirilen etkinliklerle 9 bin öğrenciye ulaştık." ifadelerini kullandı.

