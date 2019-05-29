Yeşilay'dan Vali İbrahim Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, her türlü bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir yaşam için mücadele verdiklerini belirtti.

Yeşilay'ın da bu kapsamda faaliyet yürüten önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Akın, "Yeşilay’ın Kırşehir’de yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor, bu yolda çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şube Başkanı Güneş de kurumlarına desteğinden dolayı Vali Akın'a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güneş, Kırşehir Valiliğinin katkıları ve destekleriyle kentteki resmi ve özel kurumlarla sağlıklı yaşam için ortak çalışma yürütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.