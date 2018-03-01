KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu, Yeşilay Haftası'nın sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerden kurtulmak için bir başlangıç olabileceğini bildirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yeşilay Haftası'nda madde bağımlılığına dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması adına çeşitli etkinlikler yapıldığını, sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin bireylere, aileye ve topluma verdiği zararların vurgulandığını ifade etti.

Sigaranın, sadece kullanan kişiyi değil, toplumun tamamını etkileyen, çok önemli bir psikososyal bir sorun olduğuna işaret eden Türkoğlu, alkollü içkilerin de mayalanmış şekerli besinlerden elde edilen, aklı, şuuru etkilemek suretiyle sarhoşluk veren maddeler arasında bulunduğunu aktardı.

Türkoğlu, uyuşturucu maddelerin de beyin ve akıl sağlığının en büyük düşmanı olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bağımlılık dünyada olduğu gibi Türkiye'de de başta gençler olmak üzere herkesi etkileyebilen, biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunudur ve bundan kurtulmanın ilk ve öncelikli koşulu bu maddelerden uzak durmaktır. Başlayanlar için ise hiçbir şey için geç değildir. Yeşilay Haftası madde bağımlığından kurtulmak isteyen bireyler için bir başlangıç olabilir. Bağımlılıktan kurtulmanın en önemli adımı kişinin maddeyi bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bu konudaki kararlılık en önemli adım olmakla birlikte, bir hastalık olarak kabul edilen madde kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için vatandaşlarımızın en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarına destek ve tedavi için müracaat edebileceklerini bir kez daha hatırlatmak isterim. 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nda bağımlılıktan kurtulun ve kendinize sağlıklı bir hayat armağan edin."