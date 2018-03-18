Yeşilay Genel Müdürü Yılmaz: Yeşilay, Avrupa ve Asya'da sivil toplum lideri

VİYANA (AA) - AŞKIN KIYAĞAN - Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, dünya genelinde bağımlılığı önleme ve iyileştirme alanında çalışmalar yürüten birçok kurumun belirli alanlara odaklandığının altını çizerek, “Yeşilay gibi bağımlılığın her alanında içerik ve çözüm üreten, savunuculuk yapan başka bir kuruluş yok.” dedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kurumun başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, dünyanın uyuşturucu ile ilişkili öncü kurum ve kuruluşları ile yaptığı çalışmalar ve etkinlikleri anlattı.

Yılmaz, İstanbul’un işgal edildiği dönemde, işgalci güçlerin Türkiye’deki direniş hareketlerini kırma adına bazı bağımlılık yapan maddeleri ülkeye soktuğunu, Yeşilay’ın savaş ortamında bu duruma karşı mücadele edilmesi için büyük bir öngörüyle kurulmuş bir dernek olduğunu söyledi.

"Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede en güçlü içeriğe sahip"

Özellikle son 5 yılda Yeşilay’ın ciddi bir kurumsallaşmaya giderek, kapasitesini genişlettiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyarlılığı ve desteğiyle kurumun hem imkanlarının arttığını hem de bu imkanları iyi kullanarak, dünyada içerik açısından en güçlü kuruluşlardan biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, dünyada uyuşturucu ile mücadelede belirli alanlarla sınırlı ve derinlemesine çalışmalar yürüten çeşitli kuruluşlar olduğunu anımsatarak, “Yeşilay gibi bağımlılığın her alanında içerik ve çözüm üreten, savunuculuk yapan başka bir kuruluş yok.” dedi.

Birçok ülkenin kendi Yeşilaylarını kurmalarında destek verdiklerini dile getiren Yılmaz, “Bugün yaklaşık 42 ülkede kendi Yeşilaylarını kurmalarına öncülük ettik. Nijerya’nın, Çin’in, ABD’nin, Avusturalya’nın, Balkanlar’ın artık kendi Yeşilayları var. Biz bütün Yeşilayları bir çatı altında toplayarak uluslararası bir kuruluş olmaları için birleştirdik ve merkezi İstanbul’da olan Uluslararası Yeşilay Federasyonunu kurduk.” ifadelerini kullandı.

ve Yeşilay iş birliği

Yılmaz, Yeşilay’ın BM’nin Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) gibi uluslararası birçok kuruluşla yakın ilişkileri olduğunu kaydederek, “UNODC yaptığımız bir çok projemize ortak oluyor, sempozyum ve konferanslarımıza mutlaka katılmak istiyor. Çünkü bizim yaptığımız işler hem kaliteli hem de içerik olarak dolu.” diye konuştu.

BM’nin Viyana Ofisi’nde düzenlenen 61’inci Uyuşturucu Maddeler Komisyonu’nda 4 etkinlikle katılım sağladıklarına dikkati çeken Yılmaz, UNODC ile İstanbul’da uluslararası uyuşturucu sempozyumu düzenleyecekleri bilgisini paylaştı.

Yılmaz, Yeşilay’ın Avrupa Birliği’ne (AB) ait kurumlarla da çalışmalar yürüttüğüne değinerek, şunları söyledi:

“Viyana’da uyuşturucu ile ilişkili sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu “Viyana Uyuşturucu ile ilişkili sivil toplum komitesi üyesiyiz. Burada Sivil Toplum Görev Gücü diye bir alt grup var, dünyadaki bütün sivil toplum örgütlerinin bölgesel gündemlerini BM’ye taşıyan bir oluşum. Bu oluşumda bizim şu andaki pozisyonumuz Avrupa ve Asya sivil toplum lideriyiz, 26 ülkenin gündemlerini Birleşmiş Milletlere biz taşıyoruz, bu bizim açımızdan önemli bir pozisyon.”

Yeşilay, batı ve doğuda etkin

AB bünyesinde çok sayıda uyuşturucu karşıtı organizasyonla temas halinde olduklarını aktaran Yılmaz, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatının bağımlılıkla ilişkili birçok alt komisyonunun başkanlığını yürüttüklerini dile getirdi.

Yılmaz, bir sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye’nin bağımlılık politikalarında belirleyici bir rol oynadıklarına işaret ederek, ülkenin uyuşturucu ile ilişkili yaklaşımının daha ziyade güvenlik odaklı olduğunu, ancak Batılı ülkeler başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin bağımlılığı sağlık sorunu çerçevesinde ele alarak çözümler bulmaya odaklandığını söyledi.

Batılı ülkelerin son 60 yılda uyuşturucu ile mücadelede kat ettiği deneyimleri araştırarak Türk toplumuna adapte ettiklerinin altını çizen Yılmaz, “Şu anda birçok konuda liderlik ediyoruz, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele içeriğimiz, 18 farklı modülden oluşuyor ve tüm dünyadaki en geniş içerik. Yaşam becerilerine sahip birkaç ülkeden biriyiz. Okulda bağımlılıkla mücadele programı dünyada örneği yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilay'ın çalışmaları başka ülkelere ilham kaynağı

Yılmaz, iki yıllık bir çalışma sonucunda 20 ülkeyi inceleyerek Türkiye’ye has bir rehabilitasyon modeli tasarladıklarını, bu yıl 10 farklı merkezde hayata geçireceklerini söyledi.

“Yeşilay’ın Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı AB’nin Uyuşturucu İzleme Merkezi tarafından en iyi uygulama olarak seçildi ve bu kurumun raporlarında yer aldı. Tabii bu çalışma literatüre girince birçok Avrupa ülkesi bunun nasıl uygulandığına ilişkin bizimle görüşüp kendi ülkelerinde bunun uygulanmasına öncülük ediyor.” bilgisini paylaşan Yılmaz, Türk Yeşilayının ürettiği birçok projenin farklı ülkelerin kurumları tarafından da hayata geçirildiğini aktardı.

Yılmaz, Yeşilay’ın uyuşturucuyu önlemeye bütüncül bir bakış açısıyla ele aldığına dikkati çekerek, bağımlılıkla ilişkili uluslararası bir karikatür yarışması düzenlediklerini, 65 ülkeden çok sayıda tanınmış karikatüristin yarışmaya katıldığını ve kendilerine ulaşan bin 500’e yakın eseri sergilediklerini belirtti.

