Yerli Yüksek Milli Hızlı Trenin Tasarımı Tamamlandı

Ak Parti Manavgat İlçe Teşkilatı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ak Parti Antalya milletvekili adayı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan, Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökçen Enç, İbrahim Aydın ve Ercan Mekteplioğlu’yla birlikte milletvekili adaylarının tamamı ve İl başkanı Rıza Sümer’le birlikte parti yöneticiler ve partililer katıldı.Toplantıda konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin Ak Parti iktidarında çok önemli işleri başardığını söyledi. Antalya ve Manavgat’tan geçen otoyol projeleriyle Yüksek Hızlı Tren (YHT) projelerini anlatan Elvan, “Ben burslu olarak yurt dışına gittiğimde orada bu hızlı trenleri görüyordum. Bizim ülkemize bunlar gelmez diyordum Ama şimdi geldi. Paris’te Londra’da olan yüksek hızlı trenler Artık Türkiye’de var. İstanbul’da Ankara’da Eskişehir’de var” dedi.Yüksek Hızlı tren hatlarını yapmakla işlerin bitmediğini kaydeden eski Bakan Elvan, “Milli trenlerimizi üretmeliyiz. 300-350 km hızla gidebilecek yüksek milli hızlı trenimizin yapım çalışmalarına başladık. Tasarımlarını bitirdik Şu anda arkadaşlarımız detay çalışmalarını yapıyor. Mühendislik tasarımları hazırlanıyor. Hedefimiz 2019. 2019 yılında inşallah raylara kendi yüksek milli hızlı trenlerimizi indireceğiz. Bununla biz gurur duyuyoruz. Ülkemiz gurur duymalı. Sizler gurur duymalısınız” dedi.Türkiye’nin 10 12 yıl önce en basit savunma ihtiyaçları için yurtdışına müracaat ettiğini ifade3 eden eski Bakan Elvan sözlerini şöyle sürdürdü: “10-12 yıl önce bir basit piyade tüfeğini dışarıdan alıyorduk. Şimdi kendi savaş helikopterimiz yapıyoruz. Kendi savaş uçağımızın yapına başladık. Kendi tankımızın yapımına başladık. Milliyetçilik diyorsanız işte milliyetçilik budur. Lafla milliyetçilik olmaz. Bu iş cesaret işi, bu iş milletle bütünleşme işi. Bu iş dik durma işi.Her 10 yılda bir darbe yapılıyordu. Böyle bir durumdan kurtuldu bu ülke. Milliyetçilik demek iş üretmek aş üretmek demektir.”Manavgat’ı Konya’ya bağlayan demiryolu ve duble yol projelerinin ihalesine en geç 2016 yılının ilk 6 ayı içerinde çıkacaklarını dile getiren Lütfi Elvan, “Bir başka önemli projemizde, bu bölgemizi Konyaya bağlayan Gembos yolu. Şu anda 5 kilometrelik bir tünelin açılması için çalışmalar devam ediyor. Aşağı yukarı bin 500 metreden fazla tüneli açtık. İnşallah 2016 yılında bu yolumuzda Taşağıldan Konyaya kadar giden yol hizmete girecek. Böylece Antalya Konya arasında 90 kilometrelik bir kısalma olacak” diye konuştu. Ak parti hükümetleri döneminde 12 yılda 207 kilometre tünel açtıklarını dile getiren Elvan; “Biz dağları deliyoruz. Bakınız 90 yılda sadece 50 kilometre tünel açıldı. Sonj 12 yılda ise 207 kilometre. Meşhur Bolu tüneli vardı. Onlarca hükümet geldi geçti. Hiç bir şey yapamadı. Hatat burada patates stoklarını saklayalım serin oluyor denildi” diye konuştu.Manavgat’a yapılacak en önemli projelerden birinin de Yat limanı ve Manavgat Tekne Çekek ve İmal yeri olduğunu ifade eden eski Bakan Lütfi Elvan; “Özellikle bu projeyle dağınık bir durumda bulunan tekne imal yerleri bir düzene kavuşacak. Bununla ilgili izni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı verdi. Manavgat Tekne ve Cekek Yeri ile ilgili herhangi bir sıkıntı söz konusu değil Manavgatımıza inşallah güzel bir yat limanı kazandıracağız. Bununla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.Toplantıda Ak Parti Antalya milletvekili adayları İbrahim Aydın ve Mustafa Köse’de birer konuşma yaptı. Toplantı milletvekili adaylarının topluca fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.