ANKARA (AA) - Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, "Yerli ve milli üretimlerimizle, ülkemiz için varlık göstermeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

ASİAD'dan yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından geleneksel hale getirilen sahur programının bu yıl 4'üncüsü düzenlendi.

ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tombakoğlu, programda yaptığı konuşmada, iftar ve sahurda sofraların coşkusunun ayrı bir tadı ve bereketi bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin sanayiden eğitime, sanata, kültüre kadar farklı alanlarda dünya ülkeleri arasında hızla yerini aldığını ve dünya çapındaki projeleriyle var olduğunu ifade eden Tombakoğlu, "İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de ekonomiye sunacağımız katma değerler, yeni istihdam olanakları, kazandırmaya devam edeceğimiz dövizlerle birlikte bu hedeflere ulaşmakta üzerimize düşen görevi gerçekleştirmek üzere 'varız' diyoruz. Yerli ve milli üretimlerimizle, ülkemiz için varlık göstermeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Tombakoğlu, Türkiye'nin 24 Haziran'da seçime gideceğini hatırlatarak herkesi güçlü Türkiye için bir olmaya davet etti.

Programa, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yanı sıra Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, siyasetçiler ve iş adamları katıldı.