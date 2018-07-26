Yerli traktörler Niğdeli çiftçilere tanıtıldı

NİĞDE (AA) - Motor haricindeki tüm parçaları yüzde 100 yerli ve milli olarak üretilen traktörler, Niğdeli çiftçilere tanıtıldı.

Ata Sanayi'de yeni açılan İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne tırlarla getirilen yerli traktörler, çiftçilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 3 bin 500 parçadan oluşan ve Avusturya'daki TÜV testlerini başarıyla geçen traktörler için 500 saatte bir bakım garantisi veriliyor.

Ayrıca motor haricindeki tüm parçaları yüzde 100 yerli ve milli olan, yedek parça sorunu bulunmayan traktörler, yüzde 20 yakıt tasarrufu sağlıyor.