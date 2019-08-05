Yerli otomobilin prototipinin ilk modeli ilk kez sergilendi

İSTANBUL (AA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) toplantısında yerli otomobilin 1/4 ölçekli prototipinin ilk modeli sergilendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Hisarcıklıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik." mesajını paylaştı.

Toplantıda, yerli otomobilin 1/4 ölçekli prototipinin ilk modeli ilgiyle incelenirken, araç hakkında bilgi alındı.

Ayrıca toplantı öncesi TOGG Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı.



Öte yandan, söz konusu toplantıya Bakan Varank'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taha Yasin Öztürk, TOGG yönetim kurulu üyeleri Ethem Sancak, Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça, Okan Baş, Osman Yılmaz ve Cem Köksal katıldı.