KAYSERİ (AA) - Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, yerli otomobilin koltuklarını üretmeye talip olduklarını belirtti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir otelde gerçekleştirilen iftar programında gazetecilere açıklama yapan KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Sabuncu, Kayseri'nin mobilya sektöründe önemli bir role sahip olduğunu aktardı.

Mobilya sektörünün zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Sabuncu, "Cumhurbaşkanımızın yerli otomobil açıklamasından sonra 5 babayiğit olarak ortaya çıkan yatırımcılara bizler diyoruz ki, biz Kayserili mobilyacılar bu yerli otomobilin koltuklarını üretmeye talibiz. Bununla ilgili kendimize güveniyoruz. iyi ustalarımız ve imalathanelerimiz var." açıklamasında bulundu.

Programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.