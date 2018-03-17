Yerleşik yabancılar 5 yıldır Dalyan Kanalı'nı temizliyor

MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde yerleşik yaşayan bir grup yabancı, tam 5 yıldır her hafta Dalyan Kanalı'nı temizliyor.

Dalyan’da yaşayan İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalılar, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek her hafta perşembe günü teknelerle Dalyan Kanalına açılıyor. Temizlik çalışmalarına 5 Türk gönüllü de katılıyor.

Kıyıdaki ve kanaldaki katı atıkları toplayan yabancılara, Ortaca Belediyesi mazot desteği sağlıyor.

Temizlik teknesinin kaptanlığını ise Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in Dalyan'ın temiz kalmasında ortaya koyduğu özverili çalışmalar nedeniyle ödüllendirdiği Niyazi İnce yapıyor.

Hollandalı emekli İngilizce öğretmeni Maria Jonker, AA muhabirine, Dalyan Kanalı ve sazlıklarda katı atıklar nedeniyle oluşan çevre kirliliğini engellemek amacıyla Kasım 2012'de birkaç arkadaşıyla çalışmalara başladığını söyledi.

Her perşembe sosyal paylaşım sitesi üzerinden organize olduklarını anlatan Jonker, 10.00-15.00 saatleri arasında çöpleri topladıklarını bildirdi.

5 yılda, 3 bin 400 torba çöp topladılar

Jonker, yaklaşık 40 gönüllü ile temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çifte vatandaşlığı bulunan ya da sürekli burada yaşayan yabancı arkadaşlar var. Birkaç Türk gönüllü de bize katıldı. Şu ana kadar 3 bin 400 tam boy torba çöp topladık. Gerçekten çok daha fazlasını topladık. Çünkü masa sandalye klozet gibi şeyler torba içerisine girmiyor.” dedi.

Kanalda en çok plastik yemek kapları plastik çatal, kaşık ve bardakla karşılaştıklarını dile getiren Jonker, günde en az 100 adet plastik kap topladıklarını, plastik atıkların doğada uzun yıllar kaldığını ve bunun büyük bir problem olduğunu anlattı.

Jonker, kanal temizliğinin ciddi bir konu olduğunu dikkati çekerek, şunları söyledi:

"İlk kez buraya gelen turistler sadece manzara izliyor ve bunu genelde göremiyor. Eğer burada yürüyüş ya da bisiklet turları yapıyorsa her yerde çöp görüyor. Bu turizm için çok kötü bir şey. Dalyanlı esnaf, tekneci, turizmci ağlıyor. Bunun için beraber temizlemek lazım. Dalyan Kanalı, sokaklar, çevre eğer böyle kirletilirse bence birkaç yıl sonra turizm biter."

Jonker, grup olarak "Türkiye’yi temiz tut" kampanyasına destek verdiklerini ve bu yöndeki çalışmalara katılacaklarını da sözlerine ekledi.

İngiliz Mark Henshaw da başından beri temizlik çalışmalarına katıldığını belirterek, kanalda bulunan iskelelerdeki kirliliğe işaret etti.

İskeleleri kullanan otel ve restoran sahiplerinin kanala ve iskelelere daha çok sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Henshaw, "Ben İngiliz'im ama aynı zamanda Türk'üm. 2005'ten beri Türk vatandaşlığım var. Yaklaşık 5 yıldır Maria arkadaşımıza katılarak kanal, plaj ve gölde çöp topluyoruz. Kış aylarında çok fazla çöp olmuyor. Turizm sezonunda çok çöp görüyoruz. Otel ve restoran sahipleri biraz daha bu kanala sahip çıkabilirler. Sonuçta kanal kenarında bulunan iskeleden bir kazanç elde ediyorlar." diye konuştu.

Dalyan'a 3 ay önce yerleşen İskoçyalı Michaela Murray ise yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını anlattı.

Bodrum ve Eskişehir'den sonra Dalyan'a yerleştiğini ifade eden Murray ise "Yaşadığım yerlerde her zaman çevre için bir şeyler yapmak istedim. Bu nedenle bu gruba katıldım." dedi.

Grubun Türk üyelerinden Ortacalı Hüseyin Karabulut da 3 yıldır temizlik çalışmalarına katıldığını dile getirdi.

Böyle bir etkinliğe katılmaktan keyif aldığını belirten Karabulut, çevrenin temiz kalmasını istediklerini, yerleşik yabancılar tarafından başlatılan bu çalışmanın kendilerine örnek olduğunu söyledi.