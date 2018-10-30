Yerköy'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okutuldu

YOZGAT (AA) - Ülkü Ocakları Vakfı Yerköy İlçe Başkanlığı üyeleri şehitler için Kur'an-ı Kerim okuttu.

Vakfın Yerköy İlçe Başkanı Yunus Akyol, ilçe şehitliğini ziyaret edip şehitler için Kur'an-ı Kerim okutup dua ettiklerini söyledi.

Bu ülke için canını kanını fedan eden şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Akyol, "Ülkü Ocaklarının her bir neferi her daim bu vatan ve bu millet için şehit olmaya hazırdır. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bizler de vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını hiçe sayarak gece, gündür, soğuk ve sıcak gözetmeksizin görevlerini icra ederken şehit olan aziz şehitlerimiz Kuran-ı Kerim hatim programını düzenledik. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.