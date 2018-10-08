Yerköy’de kuaförlere hijyen denetimi

YOZGAT (AA) - Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri, kuaför salonlarına yönelik denetim yaptı.

Zabıta Müdürü Yaşar Altıntaş, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan kuaförlere yönelik hijyen denetimi yapıldığını söyledi.

Denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli ikazların yapıldığını belirten Altıntaş, "Zabıta ekipleri olarak ilçe merkezindeki market ve lokantalarda yaptığımız gıda denetimlerinin yanı sıra kuaförlerde de denetimlerde bulunduk. Hijyen ve dezenfeksiyona dikkat edilip edilmediği denetlendi. Koşullara uymayan kuaförlere cezai işlem yapıldı." dedi.

