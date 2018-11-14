Yerköy'de köylere hizmet götürme birliği toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yerköy Kaymakamı Ali Ada başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, köylerde gerçekleşen yol, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke ve sulama kanalı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Ada, birçok köyde yol, içme suyu ve kanalizasyon çalışmasının devam ettiğini, bazı köylerde de çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Ada, "Birliğimiz, 2018 yılında iyi bir dönem geçirdi. Köylere hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız neticesinde hizmetin ulaşmadığı köy kalmayacak. Bugün ayrıca 2019 yılında planlanan çalışmaları ve bütçeyi görüşeceğiz." dedi.

Toplantıya, Özel İdare Müdürü Veysel Koçak, köy muhtarları ve daire amirleri katıldı.



