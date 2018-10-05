Yerköy’de gıda denetimi yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Yerköy Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan marketlerde gıda denetimi yaptı.

Zabıta Müdürü Yaşar Altıntaş, halkın sağlıklı ve güvenli hizmet almalarının sağlanması amacıyla marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimler sırasında karşılaştıkları sorunlarla ilgili iş yeri sahiplerini uyardıklarını ifade eden Altıntaş, şöyle konuştu:

"İlçede bulunan mahalle bakkalları olmak üzere gıda üzerine çalışan tüm iş yerlerinde çeşitli incelemeler yaptık. Yapmış olduğumuz incelemelerde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu ve imha edildi. Denetimlerimizde iş yeri eksiklerinin giderilmesi için iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı. Belediye hizmetlerinde en önemsediğimiz konulardan biri halk sağlığıdır. Halkımızın sağlığı için gıda ile ilgili tüm işletmelerde zabıta müdürlüğü olarak denetimlerimiz sürecektir."

